L’École junta o fado de Dora Maria, gastronomia e emoção numa noite especial

O restaurante L’École prepara uma noite dedicada à cultura portuguesa com o jantar “Enquanto Chega o Fado”, que terá como destaque a actuação da fadista Dora Maria. A artista, conhecida pela interpretação intensa e pela ligação às raízes do fado tradicional, promete dar o tom a uma experiência que junta música, sabores e convívio.

O menu, com o valor de 30 euros por pessoa, inclui broa de milho, moelas da avó, bacalhau lascado, pá de porco estufada em vinho tinto, vinhos seleccionados e sangria de morango, numa proposta que pretende celebrar a gastronomia portuguesa num ambiente acolhedor.

Com esta iniciativa, o L’École reforça a aposta em eventos que combinam cultura e gastronomia, oferecendo aos clientes uma noite marcada pela emoção do fado e pelos sabores da cozinha tradicional.