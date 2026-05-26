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Cultura | 26-05-2026 17:52

L’École junta o fado de Dora Maria, gastronomia e emoção numa noite especial

L’École junta o fado de Dora Maria, gastronomia e emoção numa noite especial
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A fadista Dora Maria é a convidada do jantar “Enquanto Chega o Fado”, uma noite de gastronomia e tradição portuguesa no restaurante L’École.

O restaurante L’École prepara uma noite dedicada à cultura portuguesa com o jantar “Enquanto Chega o Fado”, que terá como destaque a actuação da fadista Dora Maria. A artista, conhecida pela interpretação intensa e pela ligação às raízes do fado tradicional, promete dar o tom a uma experiência que junta música, sabores e convívio.
O menu, com o valor de 30 euros por pessoa, inclui broa de milho, moelas da avó, bacalhau lascado, pá de porco estufada em vinho tinto, vinhos seleccionados e sangria de morango, numa proposta que pretende celebrar a gastronomia portuguesa num ambiente acolhedor.
Com esta iniciativa, o L’École reforça a aposta em eventos que combinam cultura e gastronomia, oferecendo aos clientes uma noite marcada pela emoção do fado e pelos sabores da cozinha tradicional.

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