Museus em Vila Franca de Xira com mais de trinta mil visitantes o ano passado

O município de Vila Franca de Xira registou, o ano passado, um total de 32.038 visitantes nos seus museus municipais. As visitas abrangeram uma programação diversificada, que incluiu exposições, visitas guiadas, conferências, apresentações de livros, ciclos de cinema, teatro, poesia e acções de formação e cursos. Os números são avançados a O MIRANTE pelo município, no âmbito do Dia Internacional dos Museus.

Os museus municipais continuam a afirmar-se, segundo o município, como espaços de acesso democrático à cultura, mantendo entrada livre para todos os visitantes.

Entretanto, o município avançou também com a construção de um Laboratório de Conservação e Restauro e Reservas Museológicas de Vila Franca de Xira, um projecto considerado estratégico para a preservação e valorização do património cultural do concelho. O novo equipamento permitirá não só criar áreas especializadas para conservação e restauro de bens culturais, mas também ampliar significativamente a capacidade de armazenamento e proteção do acervo municipal, que tem vindo a crescer graças a doações particulares e institucionais.

O projecto dará uma nova função ao edifício onde anteriormente funcionavam os serviços de apoio à assembleia municipal, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Vila Franca de Xira. A obra teve início em Março deste ano, com um prazo de execução de 480 dias e representa um investimento municipal de 1.589.929 euros.