Pernes inaugurou espaço museológico dedicado à presença portuguesa no Oriente

A Junta de Freguesia de Pernes, no concelho de Santarém, inaugurou um novo centro museológico dedicado à presença portuguesa no Oriente, iniciativa que a autarquia considera uma mais-valia para a valorização do património local e para a atracção de visitantes. O presidente da junta, Raúl Violante, disse à agência Lusa que o espaço, intitulado “Centro Museológico Professor Doutor Cândido Azevedo”, reúne peças de diversas origens geográficas, adquiridas pelo professor Cândido Azevedo durante a sua permanência em países como China, Japão, Índia, Malásia, Filipinas ou Moçambique.

Segundo Raúl Violante, o acervo tem especial interesse histórico e científico por abranger objectos relacionados com os territórios por onde passaram os portugueses durante a época dos Descobrimentos. O centro inclui ainda cerca de 500 livros doados pelo professor, dedicados à presença portuguesa na Ásia. A junta de freguesia acredita que o novo equipamento cultural poderá contribuir para “reforçar a atractividade turística de Pernes”, em articulação com outros elementos patrimoniais existentes, como igrejas, capelas, a Torre do Relógio e a zona ribeirinha do Alviela.

O presidente da junta adiantou ainda que o espaço museológico deverá ser complementado, até final do ano ou início de 2027, com a criação do Museu do Pião, dedicado a uma colecção de cerca de 1.400 piões de diferentes origens e materiais, igualmente doada por Cândido Azevedo. Raúl Violante salientou que o professor chegou a receber propostas de outros locais para acolher o seu espólio, mas acabou por escolher Pernes devido à “receptividade e entusiasmo” demonstrados desde o primeiro momento pela junta de freguesia.

A inauguração do novo centro museológico foi também destacada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que, numa publicação nas redes sociais, afirmou que o espaço resulta da “generosa doação” de Cândido Azevedo e família. Acrescentou que a inauguração assume um significado acrescido por se tratar do segundo centro museológico aberto em freguesias rurais do concelho no espaço de um mês, depois da criação de um núcleo museológico em Alcanede.

Cândido do Carmo Azevedo é professor, investigador e autor, com uma carreira de cerca de 50 anos em vários países, tendo residência em Almeirim. Nascido no Oriente, onde desenvolveu uma parte significativa do seu percurso académico e profissional, tem dedicado o seu trabalho ao estudo da História e da presença portuguesa naquela parte do mundo.