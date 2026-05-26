uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-05-2026 21:00

Pernes inaugurou espaço museológico dedicado à presença portuguesa no Oriente

Pernes inaugurou espaço museológico dedicado à presença portuguesa no Oriente
Espaço museológico na Junta de Pernes é composto por peças doadas pelo professor Cândido Azevedo - FOTO – Facebook João Teixeira Leite
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Junta de Freguesia de Pernes passou a contar com um centro museológico composto por peças doadas por Cândido Azevedo, um professor aposentado que cumpriu parte da sua vida profissional no Oriente.

A Junta de Freguesia de Pernes, no concelho de Santarém, inaugurou um novo centro museológico dedicado à presença portuguesa no Oriente, iniciativa que a autarquia considera uma mais-valia para a valorização do património local e para a atracção de visitantes. O presidente da junta, Raúl Violante, disse à agência Lusa que o espaço, intitulado “Centro Museológico Professor Doutor Cândido Azevedo”, reúne peças de diversas origens geográficas, adquiridas pelo professor Cândido Azevedo durante a sua permanência em países como China, Japão, Índia, Malásia, Filipinas ou Moçambique.
Segundo Raúl Violante, o acervo tem especial interesse histórico e científico por abranger objectos relacionados com os territórios por onde passaram os portugueses durante a época dos Descobrimentos. O centro inclui ainda cerca de 500 livros doados pelo professor, dedicados à presença portuguesa na Ásia. A junta de freguesia acredita que o novo equipamento cultural poderá contribuir para “reforçar a atractividade turística de Pernes”, em articulação com outros elementos patrimoniais existentes, como igrejas, capelas, a Torre do Relógio e a zona ribeirinha do Alviela.
O presidente da junta adiantou ainda que o espaço museológico deverá ser complementado, até final do ano ou início de 2027, com a criação do Museu do Pião, dedicado a uma colecção de cerca de 1.400 piões de diferentes origens e materiais, igualmente doada por Cândido Azevedo. Raúl Violante salientou que o professor chegou a receber propostas de outros locais para acolher o seu espólio, mas acabou por escolher Pernes devido à “receptividade e entusiasmo” demonstrados desde o primeiro momento pela junta de freguesia.
A inauguração do novo centro museológico foi também destacada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que, numa publicação nas redes sociais, afirmou que o espaço resulta da “generosa doação” de Cândido Azevedo e família. Acrescentou que a inauguração assume um significado acrescido por se tratar do segundo centro museológico aberto em freguesias rurais do concelho no espaço de um mês, depois da criação de um núcleo museológico em Alcanede.
Cândido do Carmo Azevedo é professor, investigador e autor, com uma carreira de cerca de 50 anos em vários países, tendo residência em Almeirim. Nascido no Oriente, onde desenvolveu uma parte significativa do seu percurso académico e profissional, tem dedicado o seu trabalho ao estudo da História e da presença portuguesa naquela parte do mundo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região