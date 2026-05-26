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Cultura | 26-05-2026 18:00

Torres Novas celebra Dia do Brincar com brincadeiras livres nas escolas

sala de aula crianças infantário
foto ilustrativa
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A iniciativa vai decorrer no dia 11 de Junho, entre as 10h00 e as 12h00 e pretende sensibilizar a comunidade educativa para a importância do brincar livre, espontâneo e inclusivo.

A Câmara de Torres Novas, em parceria com os agrupamentos de escolas do concelho, vai assinalar o Dia Internacional do Brincar, através da dinamização de actividades nos vários estabelecimentos de educação e ensino. A iniciativa vai decorrer no dia 11 de Junho, entre as 10h00 e as 12h00 e pretende sensibilizar a comunidade educativa para a importância do brincar livre, espontâneo e inclusivo, promovendo a criatividade, a imaginação, a partilha, a inovação e o desenvolvimento das competências cognitivas, físicas, sociais e emocionais das crianças.

Os estabelecimentos de educação e ensino participantes são: Centro Escolar de Olaia e Paço, Centro Escolar Visconde de São Gião, Jardim de Infância de Tufeiras, Centro Escolar da Meia Via, Centro Escolar de Riachos, Centro Escolar de Santa Maria, Centro Escolar Serra d’Aire e Centro Escolar de Assentis e Chancelaria. Durante a manhã, as crianças vão ser convidadas a participar em diferentes actividades lúdicas e recreativas, privilegiando momentos de brincadeira livre, com supervisão de adultos e apoio de técnicos municipais.

O Dia Internacional do Brincar foi proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Resolução n.º 78/268, adoptada na Assembleia Geral de 25 de Março de 2024, reconhecendo o brincar como um direito fundamental da criança e um elemento essencial para o seu desenvolvimento saudável e bem-estar.

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