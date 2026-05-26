uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 26-05-2026 17:56

Três alunos do concelho de Tomar distinguidos no Concurso de Pintura e Desenho

Três alunos do concelho de Tomar distinguidos no Concurso de Pintura e Desenho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa pretende aproximar a comunidade escolar da arte contemporânea e valorizar o talento dos jovens artistas.

O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar assinalou o Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, com a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Pintura e Desenho, iniciativa que também marcou o 22.º aniversário do espaço museológico. O concurso, promovido pelo Município de Tomar e pela ANAC – Associação dos Amigos do NAC, envolveu alunos do 9.º ano do concelho, que apresentaram trabalhos inspirados nas obras expostas no museu.
O primeiro prémio foi atribuído a Heloísa Santos Pereira, da Escola Jácome Ratton do Agrupamento de Escolas Templários; o segundo a Sara Antunes, da Escola Santa Maria do Olival do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria; e o terceiro a Alexandre Henriques, também da Jácome Ratton.
Os trabalhos premiados estão expostos no piso 1 do NAC até 31 de Maio, numa mostra que pretende aproximar a comunidade escolar da arte contemporânea e valorizar o talento dos jovens artistas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região