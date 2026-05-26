Três alunos do concelho de Tomar distinguidos no Concurso de Pintura e Desenho

O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar assinalou o Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, com a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Pintura e Desenho, iniciativa que também marcou o 22.º aniversário do espaço museológico. O concurso, promovido pelo Município de Tomar e pela ANAC – Associação dos Amigos do NAC, envolveu alunos do 9.º ano do concelho, que apresentaram trabalhos inspirados nas obras expostas no museu.

O primeiro prémio foi atribuído a Heloísa Santos Pereira, da Escola Jácome Ratton do Agrupamento de Escolas Templários; o segundo a Sara Antunes, da Escola Santa Maria do Olival do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria; e o terceiro a Alexandre Henriques, também da Jácome Ratton.

Os trabalhos premiados estão expostos no piso 1 do NAC até 31 de Maio, numa mostra que pretende aproximar a comunidade escolar da arte contemporânea e valorizar o talento dos jovens artistas.