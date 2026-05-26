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Cultura | 26-05-2026 17:56

Utentes do Centro de Convívio do Entroncamento participam em encontro de ranchos

Utentes do Centro de Convívio do Entroncamento participam em encontro de ranchos
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Iniciativas promovidas pelo CERE juntaram instituições da região e integraram também as comemorações do Dia Municipal do Idoso.

Um grupo de utentes do Centro de Convívio do Entroncamento participou, no dia 22 de Maio, no 21º Encontro de Ranchos organizado pelo CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento, realizado na Praça Salgueiro Maia. A iniciativa contou com a presença de autarcas locais e também teve a participação de grupos do CIRE de Tomar, CRIF de Fátima, Ninho de Rio Maior e Cerci Caper de Pombal, promovendo o convívio entre várias instituições da região.
A participação do Centro de Convívio surgiu no âmbito do programa “In-clusão”, desenvolvido em parceria com o CERE, com o objectivo de incentivar a participação cultural e o convívio entre utentes das duas instituições. No segundo dia, a 23 de Maio, junto à antiga Escola das Tílias, os utentes do Centro de Convívio participaram ainda numa actividade de zumba organizada pelo CERE com o apoio do ginásio Entre-Linhas. A iniciativa integrou as comemorações do Dia Municipal do Idoso e teve também como objectivo divulgar o Banco Local de Voluntariado.

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