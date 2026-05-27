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Cultura | 27-05-2026 21:00

Biblioteca de Alcanena convida crianças a dormir entre livros

Biblioteca de Alcanena convida crianças a dormir entre livros
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Iniciativa “Uma Noite com os Livros” decorre a 29 e 30 de Maio e assinala o Dia Internacional da Criança com histórias, mindfulness e actividades criativas.

A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, vai promover nos dias 29 e 30 de Maio a iniciativa “Uma Noite com os Livros”, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Criança. A actividade destina-se a crianças entre os 6 e os 10 anos e propõe uma noite diferente passada dentro da biblioteca, com histórias, jogos, actividades criativas e momentos de convívio.
O programa começa às 20h30 com o acolhimento dos participantes, seguindo-se, às 21h00, a sessão “Um vale encantado de histórias”, dinamizada por Sónia Dias. Depois da ceia, as crianças são convidadas a vestir os pijamas, preparar-se para dormir entre os livros e participar numa sessão de mindfulness orientada por Melissa Frazão.
Na manhã seguinte haverá pequeno-almoço e a actividade “Arte à solta na Biblioteca”, dinamizada por Sara Pinote, da Your Family, terminando a iniciativa pelas 10h00 com uma despedida dedicada à leitura. Os pais e encarregados de educação poderão assistir às sessões de animação, devendo os participantes levar saco-cama, almofada, roupa confortável e material de higiene pessoal. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.

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