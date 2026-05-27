Cultura | 27-05-2026 10:00
Clube Náutico Barquinhense promove iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”
foto ilustrativa
Iniciativa decorre no dia 31 de Maio em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.
O Clube Náutico Barquinhense promove, no domingo, 31 de Maio, a iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A actividade inclui uma caminhada entre Vila Nova da Barquinha e o Castelo de Almourol, seguindo-se o regresso em kayak pelo rio Tejo.
Parte do valor das inscrições reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo o restante destinado à Tasquinha O Chamusco do CNB na Feira do Tejo. O evento pretende sensibilizar para a luta contra o cancro, promover hábitos saudáveis e valorizar o património ribeirinho da região.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Vale Tejo
20-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região