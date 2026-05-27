Clube Náutico Barquinhense promove iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”

O Clube Náutico Barquinhense promove, no domingo, 31 de Maio, a iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A actividade inclui uma caminhada entre Vila Nova da Barquinha e o Castelo de Almourol, seguindo-se o regresso em kayak pelo rio Tejo.

Parte do valor das inscrições reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo o restante destinado à Tasquinha O Chamusco do CNB na Feira do Tejo. O evento pretende sensibilizar para a luta contra o cancro, promover hábitos saudáveis e valorizar o património ribeirinho da região.