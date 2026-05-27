uma parceria com o Jornal Expresso
27/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 27-05-2026 10:00

Clube Náutico Barquinhense promove iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”

corrida contra o cancro
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa decorre no dia 31 de Maio em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Clube Náutico Barquinhense promove, no domingo, 31 de Maio, a iniciativa solidária “Mexer contra o Cancro”, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A actividade inclui uma caminhada entre Vila Nova da Barquinha e o Castelo de Almourol, seguindo-se o regresso em kayak pelo rio Tejo.
Parte do valor das inscrições reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo o restante destinado à Tasquinha O Chamusco do CNB na Feira do Tejo. O evento pretende sensibilizar para a luta contra o cancro, promover hábitos saudáveis e valorizar o património ribeirinho da região.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região