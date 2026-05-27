Exposição fotográfica no Entroncamento dedicada à música ao vivo

A Galeria Municipal do Entroncamento vai receber, entre 30 de Maio e 11 de Junho, a exposição fotográfica “Showtime”, da autoria de Luís Carmo, dedicada aos espectáculos musicais realizados no Cineteatro São João, nessa cidade.

A mostra reúne 28 fotografias captadas pelo fotógrafo entre Novembro de 2019 e Março de 2026, apresentando uma imagem representativa de cada espectáculo acompanhado por Luís Carmo ao longo desse período. A exposição inclui também um intervalo temporal provocado pela pandemia de Covid-19, que interrompeu a realização de eventos culturais em 2020. A inauguração está marcada para o dia 30 de Maio, pelas 17h00, na Galeria Municipal.