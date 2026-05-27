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Cultura | 27-05-2026 18:00

Fotografias solidárias ajudam Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere

Fotografias solidárias ajudam Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere
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9.ª edição da iniciativa “Uma Imagem Solidária” inaugura quinta-feira, em Lisboa, e vai apoiar o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere, instituição que ficou parcialmente inoperacional devido aos estragos provocados pelo mau tempo.

A fotografia volta a estar ao serviço da solidariedade. A 9.ª edição da iniciativa “Uma Imagem Solidária” conta este ano com 70 fotografias oferecidas por fotojornalistas e fotógrafos portugueses, que poderão ser adquiridas pelo público mediante um donativo mínimo de 20 euros. A receita reverte integralmente para o Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere (CRIFZ). A iniciativa, criada pelo fotojornalista António Cotrim, decorre na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, e tem como embaixador o actor e comunicador Miguel Costa.
O CRIFZ, instituição do distrito de Santarém, presta apoio a crianças e adultos com necessidades especiais, bem como às respectivas famílias. A escolha da instituição surge numa altura particularmente difícil, depois de o centro ter ficado parcialmente inoperacional devido aos danos causados pelo mau tempo. António Cotrim espera que a edição deste ano volte a alcançar um valor expressivo de apoio. A acção conta, à semelhança de edições anteriores, com o alto patrocínio do Presidente da República e o apoio de várias entidades. Na edição do ano passado, “Uma Imagem Solidária” angariou 4.500 euros para a Gaticão - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, em Aveiro, tendo ainda sido doada uma tonelada de comida para animais, em parceria com uma marca do sector. As fotografias disponíveis para troca por donativos podem ser vistas nas páginas de Instagram e Facebook da iniciativa.

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