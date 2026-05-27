Igreja Matriz de Samora Correia candidata às Novas 7 Maravilhas de Portugal

A Igreja Matriz de Samora Correia é candidata às Novas 7 Maravilhas de Portugal, numa iniciativa que pretende valorizar e promover o património histórico e cultural do país.

A candidatura já recebeu o selo oficial do projecto, passando a integrar o conjunto de 629 patrimónios que vão ser avaliados por um painel de 140 especialistas no próximo dia 29 de Maio. Dessa avaliação sairão os 147 patrimónios nomeados que avançam para a fase de votação pública.

Classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1957, a Igreja Matriz de Samora Correia, em honra de Nossa Senhora de Oliveira, é considerada um dos mais relevantes exemplares do património barroco do século XVIII.

Entre os elementos que mais se destacam estão os extensos painéis de azulejos setecentistas dedicados ao Apóstolo São Tiago, a representação rara de São Tiago como “peregrino-guerreiro” e os altares em talha dourada.

A participação na iniciativa é apontada como um momento de orgulho para Samora Correia e para o concelho, o que segundo o município "reforça o compromisso na valorização e preservação do património histórico".

O projecto Novas 7 Maravilhas de Portugal pretende colocar o património no centro da agenda nacional, promovendo a identidade, a memória e a diversidade dos territórios portugueses.