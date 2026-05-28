Constância recebe espectáculo que junta carrilhão e música pop-rock

Os alunos da Escola de Música da CICO - Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, vão subir ao palco no dia 30 de Maio ao lado do Carrilhão LVSITANVS para o espectáculo “Estrelas Emergentes”, uma actuação especial que assinala os 11 anos de actividade do maior carrilhão itinerante do mundo e celebra simultaneamente o Dia Mundial da Criança. O espectáculo vai decorrer no Anfiteatro dos Rios, em Constância, pelas 17h00, com entrada livre.

Propondo um encontro entre o universo sonoro dos sinos do carrilhão e a energia da música pop e rock, a organização adianta que a actuação pretende transformar o espaço público “num local vibrante de descoberta e partilha artística”, reunindo sons de sinos, guitarras, bateria e música pré-gravada numa experiência que cruza tradição, modernidade e experimentação musical. O projecto envolve crianças e jovens entre os 9 e os 15 anos, que irão assumir o protagonismo deste concerto, que foi concebido pela professora Ana Elias, que tem tentando explorar novas possibilidades artísticas para o carrilhão e aproximar o instrumento de novos públicos.

Desde a sua criação, o Carrilhão LVSITANVS tem percorrido vários pontos da Península Ibérica, participando em festivais, festas populares, congressos internacionais e eventos culturais, afirmando-se como um projecto de valorização patrimonial e inovação artística.