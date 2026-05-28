FESTAMBO celebra 20 anos a dar palco à música tradicional em Ourém

O Auditório Apollo, em Peras Ruivas, foi palco de um concerto de Música Tradicional integrado na programação do XX FESTAMBO, iniciativa promovida pela AMBO – Academia de Música Banda de Ourém, que continua a afirmar-se como uma das referências culturais do concelho. O espectáculo reuniu em palco os Romeiros da AMBO e dois grupos convidados: o Grupo de Cantares Abelterium, de Alter do Chão, e o Grupo de Música Tradicional Portuguesa Sons de Sempre, de Alverca. A noite foi marcada pela valorização das sonoridades populares portuguesas, num encontro entre gerações, territórios e formas distintas de preservar a memória musical colectiva.

Com duas décadas de existência, o FESTAMBO está já profundamente enraizado no panorama cultural oureense, assumindo-se como um espaço de afirmação da música tradicional, das raízes locais e da identidade popular. Mais do que um festival, é hoje uma montra do trabalho continuado que a AMBO tem vindo a desenvolver na formação musical e na preservação do património cultural imaterial. A presença dos Romeiros da AMBO em palco reforçou essa ligação entre a academia e a música popular portuguesa. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, marcou presença no concerto e aproveitou a ocasião para agradecer publicamente à Academia de Música Banda de Ourém pelo trabalho desenvolvido em prol da cultura, da formação musical e da dinamização artística do concelho.