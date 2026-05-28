Festival SIM estreia-se em Coruche com Sofia Escobar, Big Band e criação em cortiça

O concelho de Coruche estreia-se a 30 de Maio com o Festival SIM – Sons Improváveis do Montado, uma iniciativa que junta música, moda, ciência e sustentabilidade na Quinta Grande, onde o montado de sobro servirá de palco a um espectáculo com Sofia Escobar, a Big Band Ligeira e projectos de criação em cortiça.

O evento, apresentado por Santiago Lagoá, abre com o desfile dos seis projectos finalistas da categoria Moda - Coordenados do Concurso de Ideias e Criatividade, promovido pelo Município de Coruche no âmbito da EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”. Cada proposta integra três coordenados, dois em exposição e um em passerelle, num momento acompanhado pela Big Band Ligeira e que culminará com o anúncio do projecto vencedor.

Segundo a organização, o Festival SIM assenta nas premissas da sustentabilidade, inovação e música, procurando afirmar o montado como espaço de experimentação cultural e valorização dos recursos endógenos do território.

A componente artística do festival pretende cruzar criação contemporânea, conhecimento científico e identidade local, transformando o montado “em matéria viva da programação”, onde tradição e futuro dialogam através da moda, do design e da música.

A primeira edição do SIM destaca também a utilização da cortiça enquanto matéria-prima e linguagem estética, desafiando os criadores finalistas a reinterpretar o vestuário contemporâneo a partir de um recurso associado à paisagem e à memória colectiva de Coruche.

A segunda parte da noite será protagonizada por Sofia Escobar, cantora e actriz portuguesa com carreira internacional no teatro musical, distinguida nos Whatsonstage Theatregoer’s Choice Awards e nomeada para os prémios Laurence Olivier. A artista sobe ao palco acompanhada pela Big Band Ligeira para um concerto que cruza canção, teatro musical e temas de forte intensidade emocional.

Do alinhamento previsto fazem parte temas como “Agarra o Sol”, “Amor a Portugal”, “Memory”, “Somewhere”, “Think of Me” e “Lindo Ramo Verde Escuro”, numa actuação que pretende ligar “a elegância da Big Band” à atmosfera natural do montado.

Antes da noite de estreia, o festival integra ainda uma componente científica dedicada ao sobreiro e à cortiça, marcada por conferências, seminários e debates técnicos nos dias 28 e 29 de Maio, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

Entre os temas em debate estarão a utilização da inteligência artificial na investigação e na floresta, a regeneração pós-fogo, as pragas e doenças do sobreiro, a gestão florestal e a resiliência do ecossistema.