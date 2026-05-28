Samora Correia volta a celebrar o cavalo lusitano com três dias de tradição equestre

O cavalo lusitano, as coudelarias do concelho e a tradição equestre ribatejana vão estar em destaque na VIII edição do Samora Equestre, marcada para os dias 29, 30 e 31 de Maio, na Zona Ribeirinha de Samora Correia.

O certame, promovido pela Junta de Freguesia de Samora Correia, integra também o VII Lusitano Summit e dedica a edição de 2026 à Companhia das Lezírias, assinalando os 190 anos da instituição ligada à história agrícola, ambiental e equestre da região.

Ao longo de três dias estão previstos concursos, cortejos, espectáculos equestres, provas de equitação de trabalho e momentos de convívio ligados à cultura ribatejana e ao universo do cavalo.

O programa arranca na sexta-feira, 29 de Maio, com baptismos equestres, desfile da Charanga da GNR, inauguração oficial e um espectáculo equestre subordinado ao tema “Samora – Tradição Que Se Vive”.

No sábado realiza-se o habitual cortejo pelas ruas de Samora Correia, com encontro marcado na sede da ARCAS, além do concurso de traje à portuguesa, aula comentada de equitação e concurso de Poldro Mamão/Égua Afilhada.

A homenagem à Companhia das Lezírias marca também o espectáculo equestre agendado para a noite de sábado.

O encerramento acontece no domingo, com a 1.ª Poule Internacional Companhia das Lezírias de Equitação de Trabalho, composta por provas de ensino, maneabilidade e velocidade, terminando com a entrega de prémios.

Entre as actividades anunciadas contam-se ainda provas de vinhos e animação nocturna.