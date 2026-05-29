Bienal de Coruche abre candidaturas para artistas e jovens criadores até 19 de Julho

A Bienal de Coruche - Percursos com Arte regressa entre 3 e 25 de Outubro e abriu candidaturas para artistas e jovens criadores interessados em participar na 12.ª edição do certame, subordinada ao tema “Conexões”. As candidaturas decorrem até de 19 de Julho.

Organizada pelo Município de Coruche e pelo Museu Municipal de Coruche, a edição deste ano estrutura-se em dois concursos artísticos. O Concurso Percursos com Arte, destinado a artistas maiores de 18 anos, nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal, e o novo Concurso Jovens Artistas, dirigido a estudantes entre os 15 e os 18 anos residentes no distrito de Santarém.

A Open Call abrange propostas nas áreas das Artes Plásticas, Artes Visuais, Artes Performativas e Cruzamentos Disciplinares, convidando os participantes a desenvolver instalações para um percurso exterior pela vila, trabalhos para exposição colectiva e iniciativas de participação comunitária integradas nas chamadas Envolvências Locais.

Segundo a organização, o tema “Conexões” pretende afirmar a arte como espaço de relação entre linguagens, materiais, gerações, culturas, memória e experimentação contemporânea, convocando artistas e comunidade para novas formas de encontro e descoberta da vila.

No Concurso Percursos com Arte, os projectos seleccionados serão instalados ao longo de um percurso exterior previamente definido, levando a criação contemporânea a ruas, praças e outros espaços de passagem. Já o Concurso Jovens Artistas marca uma nova aposta da Bienal, dando visibilidade a trabalhos de estudantes em fase de formação, que serão apresentados numa exposição colectiva em espaço interior. Em ambos os concursos serão seleccionados 10 projectos.

Os artistas escolhidos para o Concurso Percursos com Arte recebem uma Bolsa de Produção de 750 euros para apoio à concretização das obras e ficam ainda habilitados à Distinção Bienal de Coruche – Percursos com Arte, no valor de 2500 euros, além de eventuais menções honrosas.

No caso do Concurso Jovens Artistas, a distinção assume uma vertente formativa e de projecção pública, prevendo a realização posterior de uma exposição individual ou colectiva, em local e data a definir, em Coruche e Santarém.

A edição de 2026 integra ainda o projecto “Jardim Montado”, uma instalação colectiva concebida para o Jardim 25 de Abril, inspirada na fauna e flora do montado de Coruche. O projecto será desenvolvido com a comunidade escolar, sob orientação da curadoria e dos professores, estando igualmente aberto à participação de artesãos, artistas locais e restantes entidades do território.

A iniciativa cruza educação artística, reutilização de materiais e identidade local, prevendo também que algumas peças possam ser colocadas noutros pontos da vila, incentivando o público a descobri-las ou “adoptá-las”, prolongando a ligação entre a Bienal e a comunidade.

As candidaturas podem ser apresentadas individualmente ou em colectivo, através de formulário próprio disponibilizado nas plataformas online da Bienal, ou enviadas para o endereço de correio electrónico candidaturas.bienal@gmail.com.

As normas de participação, critérios de avaliação e restantes informações estarão disponíveis nas plataformas oficiais da Bienal de Coruche, do Museu Municipal de Coruche, do Município de Coruche e do Visit Coruche.