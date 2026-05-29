Falcoaria Real leva património da UNESCO à rota dos museus nacionais

A celebração dos dez anos do reconhecimento da falcoaria como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO vai ganhar novo fôlego com um projecto que liga a Falcoaria Real de Salvaterra de Magos a vários museus nacionais através das referências à arte da falcoaria presentes nos respectivos espólios.

A Falcoaria Real de Salvaterra de Magos está a assinalar ao longo de 2026 o 10.º aniversário da inclusão de Portugal no grupo de países onde a prática da falcoaria é reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, promovendo um conjunto de iniciativas dedicadas à valorização desta tradição.

O programa comemorativo arrancou em Abril e prolonga-se até Dezembro, integrando cursos de iniciação à falcoaria, ‘workshops’, palestras, provas de falcoaria e exposições, entre outras actividades.

Entre as iniciativas previstas destaca-se o projecto “Falcoaria na Rota dos Museus”, que envolve vários museus nacionais enquanto parceiros da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos. A ligação será feita através das alusões à prática da falcoaria existentes nos espólios dessas instituições.

O lançamento oficial do projecto está marcado para o próximo dia 29 de Maio, às 15h00, no Paço Ducal de Vila Viçosa.

A sessão contará com a presença da presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, da directora do Paço Ducal de Vila Viçosa, Ana Saraiva, e do presidente da Fundação Casa de Bragança, João Azevedo.