Mação recebe prova do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross

Prova realiza-se nos dias 30 e 31 de Maio na Pista da Boavista em Mação.

A Pista da Boavista, em Mação, recebe nos dias 30 e 31 de maio o 65.º Mação Verde Horizonte I, terceira prova pontuável do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross 2026. A competição promete dois dias de emoção e adrenalina, reunindo pilotos e equipas numa das mais emblemáticas pistas do automobilismo nacional.

Organizada pelo Clube Automóvel de Mação, com o apoio da Câmara Municipal de Mação, a prova inclui ainda uma corrida de suporte de Popcross, reforçando o espetáculo desportivo e a tradição do concelho na modalidade.