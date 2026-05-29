Cultura | 29-05-2026 19:07
Mação recebe prova do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross
foto ilustrativa
Prova realiza-se nos dias 30 e 31 de Maio na Pista da Boavista em Mação.
A Pista da Boavista, em Mação, recebe nos dias 30 e 31 de maio o 65.º Mação Verde Horizonte I, terceira prova pontuável do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross 2026. A competição promete dois dias de emoção e adrenalina, reunindo pilotos e equipas numa das mais emblemáticas pistas do automobilismo nacional.
Organizada pelo Clube Automóvel de Mação, com o apoio da Câmara Municipal de Mação, a prova inclui ainda uma corrida de suporte de Popcross, reforçando o espetáculo desportivo e a tradição do concelho na modalidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região