VFX inaugura exposição de antigos premiados da Bienal de fotografia

A Galeria Sem Palavras inaugura esta sexta-feira, 29 de Maio, a exposição “Premiados BF2016/2024”, que reúne trabalhos distinguidos na Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira entre os anos de 2016 e 2024, nas categorias “Tauromaquia” e “Concelho de Vila Franca de Xira”.

A mostra apresenta um conjunto de fotografias premiadas que refletem diferentes perspectivas artísticas e documentais sobre a identidade cultural e territorial do concelho. Na categoria “Tauromaquia”, estarão representados os fotógrafos Pedro Batalha, Rafael G’Antunes e Pedro Rocha. Já na categoria “Concelho de Vila Franca de Xira”, a exposição integra obras de Bruno Colaço, Stefano Martini e Ricardo Moita. Com entrada livre, a mostra poderá ser visitada até ao dia 20 de Setembro, na Galeria Sem Palavras.

A exposição propõe um percurso visual marcado pela diversidade de olhares que têm caracterizado a Bienal de Fotografia ao longo dos últimos anos, evidenciando a capacidade da fotografia para documentar, interpretar e emocionar.