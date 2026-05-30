uma parceria com o Jornal Expresso
30/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-05-2026 10:00

Alunos da Escola de Educação de Santarém apresentam exposição fotográfica

jovens a fotografar fotografo maquina fotografica workshop fotografia
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Exposição “Fragmentos do Eu” reúne trabalhos de alunos da licenciatura em Produção Multimédia em Educação e pode ser visitada no Convento de São Francisco.

Os estudantes da licenciatura em Produção Multimédia em Educação da Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), do Instituto Politécnico de Santarém, vão inaugurar no dia 2 de Junho, pelas 17h00, a exposição fotográfica “Fragmentos do Eu”, no Convento de São Francisco, em Santarém.
A mostra foi desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Expressão e Comunicação Visual e pretende explorar temas como a nostalgia, identidade e sentimentos através da fotografia e da linguagem multimédia. Segundo a organização, a exposição procura dar visibilidade ao talento e criatividade dos estudantes do ensino superior em Santarém, reunindo diferentes olhares e interpretações.
A exposição estará patente entre os dias 2 e 7 de Junho, podendo ser visitada diariamente entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 19h00. Durante todo o período da mostra estarão presentes alunos da turma no espaço expositivo para acompanhar os visitantes, esclarecer dúvidas e explicar o conceito e processo criativo por detrás das obras apresentadas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região