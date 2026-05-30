Festival do Cão hoje no Jardim da Liberdade em Santarém

O Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe este sábado, dia 30 de Maio a segunda edição do Festival do Cão, novamente organizado pela Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS). Ao longo do dia, o evento oferece um programa diversificado que abrange demonstrações técnicas, desporto, saúde animal e entretenimento para toda a família. O programa estende-se até às19h00.

Pela tarde, o espectáculo continua com Zé dos Bichos, o Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da PSP e a Dog Dance com Sara Maria Castro. Os amantes do desporto poderão ainda conhecer de perto o Mushing/Canicross. A parte final do evento será marcada pelo Desfile Canino, a apresentação da matilha Smiledog e a actuação da Banda MM de Mariana Maia.