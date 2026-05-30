uma parceria com o Jornal Expresso
30/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-05-2026 15:32

Santarém na fase final das 7 Maravilhas de Portugal

Santarém na fase final das 7 Maravilhas de Portugal
FOTO - Facebook João Teixeira Leite
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santarém passou à fase final do Concurso das 7 Maravilhas de Portugal. O Mercado Municipal e a Sé Catedral foram escolhas dos jurados nas categorias de Século XX e Religião e ainda o Edifício do Tribunal na categoria de Século XX.

Santarém passou à fase final do Concurso das 7 Maravilhas de Portugal. O Mercado Municipal e a Sé Catedral foram escolhas dos jurados nas categorias de Século XX e Religião e ainda o Edifício do Tribunal na categoria de Século XX.
No dia 29 de Agosto, Santarém vai receber a TVI para um programa diário que culminará numa grande final regional. “Santarém está na moda: aberta ao mundo, cheia de vida e com tanto para mostrar. Sintamos orgulho naquilo que somos e, acima de tudo, naquilo que ainda vamos construir juntos”, partilhou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região