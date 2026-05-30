Cultura | 30-05-2026 15:32
Santarém na fase final das 7 Maravilhas de Portugal
FOTO - Facebook João Teixeira Leite
Santarém passou à fase final do Concurso das 7 Maravilhas de Portugal. O Mercado Municipal e a Sé Catedral foram escolhas dos jurados nas categorias de Século XX e Religião e ainda o Edifício do Tribunal na categoria de Século XX.
Santarém passou à fase final do Concurso das 7 Maravilhas de Portugal. O Mercado Municipal e a Sé Catedral foram escolhas dos jurados nas categorias de Século XX e Religião e ainda o Edifício do Tribunal na categoria de Século XX.
No dia 29 de Agosto, Santarém vai receber a TVI para um programa diário que culminará numa grande final regional. “Santarém está na moda: aberta ao mundo, cheia de vida e com tanto para mostrar. Sintamos orgulho naquilo que somos e, acima de tudo, naquilo que ainda vamos construir juntos”, partilhou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, nas redes sociais.
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