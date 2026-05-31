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Cultura | 31-05-2026 10:00

Abrantes distingue instituições solidárias no Dia da Cidade

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Município vai atribuir Medalhas de Mérito Municipal a seis instituições do concelho, numa homenagem pública marcada para o Dia da Cidade, marcado para 14 de Junho.

A Câmara Municipal de Abrantes vai atribuir Medalhas de Mérito Municipal a seis instituições do concelho, numa homenagem pública marcada para o Dia da Cidade, a 14 de Junho. A proposta foi apresentada na reunião do executivo, realizada a 26 de Maio, e pretende reconhecer o trabalho social, humanitário e comunitário desenvolvido diariamente por estas entidades junto da população de Abrantes. As distinções vão ser atribuídas ao Banco Alimentar Contra a Fome de Abrantes, Centro Humanitário Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa, Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes, Núcleo de Abrantes da Liga dos Combatentes e Rotary Club de Abrantes. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, durante a reunião, justificou a proposta como uma “forma de reconhecimento público” pelo papel desempenhado “por tantas mulheres e homens que apoiam a comunidade a todo o tempo”, acrescentou.

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