Rock psicadélico toma conta do Centro Cultural do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe, no dia 12 de Junho, uma noite dedicada ao rock psicadélico português, com concertos dos The Black Wizards e dos El Saguaro. A iniciativa é organizada pela Cartaxo Sessions em parceria com a Câmara Municipal do Cartaxo. Os The Black Wizards chegam ao Cartaxo numa fase de renovação, marcada pela apresentação do álbum Killing The Buzz, editado em 2026 pela britânica Hassle Records e gravado pelo produtor Cooper Crain. Originária do Porto e de Famalicão, a banda é reconhecida pelo som denso, “fuzzy” e com forte influência dos anos 70, mantendo uma presença consistente no circuito underground europeu. A noite contará também com os El Saguaro, trio lisboeta formado no final de 2023 por Lucas Hugues, André Horta e João Ferreira. A banda cruza blues, heavy psych e rock clássico, assumindo referências como Jimi Hendrix, Cream, Black Sabbath e Led Zeppelin. Em 2025 editou o EP de estreia, Enthusiecstasy, pela alemã Pink Tank Records. Como é habitual nas Cartaxo Sessions, haverá também Psych Market, espaço dedicado a artistas e projectos empreendedores. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, de quarta a sexta-feira, entre as 14h00 e as 20h00, ou através do email bilheteira.ccc@cm-cartaxo.pt.