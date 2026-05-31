uma parceria com o Jornal Expresso
31/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-05-2026 18:00

Rock psicadélico toma conta do Centro Cultural do Cartaxo

danca musica electronica ilustrativa
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

The Black Wizards e El Saguaro sobem ao palco a 12 de Junho, numa noite das Cartaxo Sessions que promete guitarras densas, sonoridades vintage e ambiente underground.

O Centro Cultural do Cartaxo recebe, no dia 12 de Junho, uma noite dedicada ao rock psicadélico português, com concertos dos The Black Wizards e dos El Saguaro. A iniciativa é organizada pela Cartaxo Sessions em parceria com a Câmara Municipal do Cartaxo. Os The Black Wizards chegam ao Cartaxo numa fase de renovação, marcada pela apresentação do álbum Killing The Buzz, editado em 2026 pela britânica Hassle Records e gravado pelo produtor Cooper Crain. Originária do Porto e de Famalicão, a banda é reconhecida pelo som denso, “fuzzy” e com forte influência dos anos 70, mantendo uma presença consistente no circuito underground europeu. A noite contará também com os El Saguaro, trio lisboeta formado no final de 2023 por Lucas Hugues, André Horta e João Ferreira. A banda cruza blues, heavy psych e rock clássico, assumindo referências como Jimi Hendrix, Cream, Black Sabbath e Led Zeppelin. Em 2025 editou o EP de estreia, Enthusiecstasy, pela alemã Pink Tank Records. Como é habitual nas Cartaxo Sessions, haverá também Psych Market, espaço dedicado a artistas e projectos empreendedores. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, de quarta a sexta-feira, entre as 14h00 e as 20h00, ou através do email bilheteira.ccc@cm-cartaxo.pt.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região