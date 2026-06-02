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Cultura | 02-06-2026 21:00

Cinema japonês, artes marciais e feira popular em VFX e Alhandra

cinema ecran cinema
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Um dos destaques vai para o Cinematsuri – festival de cinema japonês, que decorre no Roxy Romeo, em Alhandra. O evento inclui a exibição dos filmes Kiki’s Delivery Service dos estúdios Ghibli e Perfect Days de Wim Wenders.

A Associação dos Artesãos de Alhandra divulgou o seu calendário de actividades para o mês de Junho, que inclui iniciativas culturais, artísticas e tradicionais em Vila Franca de Xira e Alhandra.
O programa tem início no dia 6 de Junho, com a realização de um pequeno mercado de artesanato junto ao pavilhão do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, integrado no Encontro Internacional de Kenpo Karaté & Artes Marciais Havaianas. Este momento junta a divulgação de artesanato local a demonstrações ligadas às artes marciais.
No dia 14 de Junho, o destaque vai para o Cinematsuri – festival de cinema japonês, que decorre no Roxy Romeo, em Alhandra. O evento inclui a exibição dos filmes Kiki’s Delivery Service dos estúdios Ghibli e Perfect Days de Wim Wenders, bem como uma demonstração de percussão japonesa (taiko) pelo grupo Tawoo Portugal. O programa contempla ainda uma aula aberta de Kenpo com Chow Hoon Ohana Portugal, uma zona de artistas com Luísa Silva e Iris Oddpie, gastronomia tradicional japonesa assegurada por Uguiso e A Doce Ribatejana, além de actividades como colagens kawaii e outras iniciativas culturais.
Já entre os dias 19, 20 e 21 de Junho realiza-se a Feira de São João no Passeio Ribeirinho de Alhandra, no âmbito das festas locais. No dia 19, o evento começa a partir das 17h, enquanto nos dias 20 e 21 tem início às 10h, prolongando-se ao longo do dia com várias atividades dedicadas ao convívio, cultura e dinamização da região.

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