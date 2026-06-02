Concurso “A Escola Tem Talento” volta a destacar jovens no Cartaxo

A XII Gala do concurso “A Escola Tem Talento” realizou-se no dia 29 de Maio e deu destaque a jovens alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo.

A XII Gala do concurso “A Escola Tem Talento”, que se realizou no dia 29 de Maio, voltou a destacar o talento e a criatividade dos alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo através de actuações de execução instrumental, canto, dança, ginástica e karaté.

O primeiro prémio foi atribuído a Carolina Matias, pela interpretação de “Fix You”, dos Coldplay. O segundo lugar distinguiu um grupo feminino de karaté e o terceiro foi conquistado por Duarte Félix, com uma actuação de saxofone. A iniciativa teve também uma vertente solidária, revertendo a receita do espectáculo para a Conferência do Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo do Cartaxo.