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Cultura | 02-06-2026

Concurso “A Escola Tem Talento” volta a destacar jovens no Cartaxo

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Concurso “A Escola Tem Talento” volta a destacar jovens no Cartaxo

Fotos Vitor Neno

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Concurso “A Escola Tem Talento” volta a destacar jovens no Cartaxo

Vitor Neno

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Concurso “A Escola Tem Talento” volta a destacar jovens no Cartaxo

Vitor Neno

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A XII Gala do concurso “A Escola Tem Talento” realizou-se no dia 29 de Maio e deu destaque a jovens alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo.

A XII Gala do concurso “A Escola Tem Talento”, que se realizou no dia 29 de Maio, voltou a destacar o talento e a criatividade dos alunos do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo através de actuações de execução instrumental, canto, dança, ginástica e karaté.
O primeiro prémio foi atribuído a Carolina Matias, pela interpretação de “Fix You”, dos Coldplay. O segundo lugar distinguiu um grupo feminino de karaté e o terceiro foi conquistado por Duarte Félix, com uma actuação de saxofone. A iniciativa teve também uma vertente solidária, revertendo a receita do espectáculo para a Conferência do Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo do Cartaxo.

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