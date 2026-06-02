Escola de Alcanena celebrou Dia da Europa com exposição de maquetes

Os alunos do 7º ano da Escola Básica Integrada dos 1º e 2º Ciclos Dr. Anastácio Gonçalves, em Alcanena, assinalaram o Dia da Europa com um concurso de maquetes dedicado ao património mundial europeu. A iniciativa decorreu entre os dias 6 e 13 de Maio e reuniu trabalhos das turmas 7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD e 7ºE.

A exposição esteve patente no átrio do bar da escola e apresentou várias maquetes representativas de monumentos europeus classificados como Património Mundial, tendo o projecto sido desenvolvido no âmbito das disciplinas de Laboratório Magalhães, História e Geografia, com o acompanhamento dos professores Carolina Queiroz, César Adão, Diana Teixeira e Paula Jaulino.

Além da construção das maquetes, os alunos realizaram pesquisas sobre os monumentos escolhidos e elaboraram um “Bilhete de Identidade Cultural”, onde reuniram informação sobre a localização, coordenadas geográficas, período histórico, datas de construção, autores e estilos artísticos de cada obra.

Toda a comunidade educativa foi convidada a participar na eleição dos melhores trabalhos, tendo o primeiro prémio sido atribuído à maquete do Museu do Louvre, em Paris, que reuniu 110 votos e foi feito pelas alunas Camila Rosário, Constança Martins, Ema Campos, Laura Almeida e Matilde Farinha. O segundo lugar foi dado a uma maquete da Catedral de Notre-Dame de Paris, elaborada por Alyce Zahorulko, Constança Jorge, Maria Inês Rodrigues e Sónia Martins, que obteve 56 votos. O terceiro prémio distinguiu a maquete da Tower Bridge, em Londres, realizada pelas alunas Érica Ferreira, Letícia de Jesus e Maria Francisca Barbosa, que recebeu 50 votos.