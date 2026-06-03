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Cultura | 03-06-2026 10:00

Atelier do Massimo celebra 30 anos com exposição coletiva em Abrantes

Atelier do Massimo celebra 30 anos com exposição coletiva em Abrantes
Massimo Esposito
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Inauguração está prevista para dia 18 de Julho às 18h00 na galeria QuARTel – Galeria Municipal de Arte, no antigo quartel dos Bombeiros de Abrantes.

O Atelier do Massimo comemora 30 anos de actividade com a apresentação de trabalhos de muitos alunos do concelho de Abrantes e outros concelhos vizinhos, que frequentaram o atelier.
A inauguração da exposição coletiva, que se dominará “A LINHA DO TEMPO” “Atelier do Massimo – 30 anos de Atividade”, está prevista para dia 18 de Julho, pelas 18h00, na galeria QuARTel – Galeria Municipal de Arte, no antigo quartel dos Bombeiros de Abrantes. Serão expostas mais de 100 obras de alunos de todas as idades e que estiveram presentes no atelier desde 1996 até 2026.

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