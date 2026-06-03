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Cultura | 03-06-2026 18:00

Bairro Dona Constança volta a receber Festas de S. Gens três anos depois

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Tradicional Festa em Honra de São Gens realiza-se nos dias 13 e 14 de Junho, na aldeia de Bairro Dona Constança, em Tremês, no concelho de Santarém.

A Aldeia de Bairro Dona Constança volta a receber as Festas em Honra de São Gens nos dias 13 e 14 de Junho em Tremês, concelho de Santarém, três anos depois da última edição. O objectivo é angariar fundos para a manutenção e requalificação do Clube de Instrução e Recreio de Bairro Dona Constança, conhecido como Capela de São Gens.
O programa inclui actuações das Marchas Populares de Fazendas de Almeirim e da Lapa, do Rancho da Casa do Povo do Espinheiro e do organista Rui Pedro, no dia 13. O encerramento dos festejos termina com o DJ REX. As celebrações religiosas contam com o cortejo de oferendas e a tradicional procissão em honra de São Gens, protector dos agricultores. Um dos destaques da festa é a caminhada pedestre III Romaria de São Gens, um passeio que pretende levar os participantes a percorrer os arredores da aldeia.
Como novidade, este ano será celebrado São Gens em dia de Santo António com um arraial dedicado a Santo António, com sardinha assada, caldo-verde, manjericos e marchas populares.

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