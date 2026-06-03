uma parceria com o Jornal Expresso
03/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 03-06-2026 07:00

Pomonas Camonianas regressam a Constância para celebrar Camões

Pomonas Camonianas regressam a Constância para celebrar Camões
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A partir de 6 de Junho a vila volta a receber o mercado quinhentista, música, poesia e danças históricas em dedicação ao poeta que, segundo a tradição, viveu na vila.

Constância volta a celebrar a sua ligação a Luís de Camões com a realização das XXIX Pomonas Camonianas, que decorrem nos dias 6, 7, 9 e 10 de Junho. O evento, integrado nas comemorações do Dia de Camões, tem como principal destaque o tradicional Mercado Quinhentista, inspirado nas referências às flores e frutos presentes na obra do poeta.
As Pomonas Camonianas evocam os tempos em que, segundo a tradição local, Camões terá vivido na vila e escrito parte da sua produção poética. Ao longo de quatro dias, o centro histórico transforma-se num cenário de época, com recriações históricas, poesia, música e danças quinhentistas. Os principais protagonistas da iniciativa voltam a ser os alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho, desde os jardins-de-infância ao ensino secundário. Com o apoio de professores, pais, encarregados de educação e funcionários das escolas, assumindo os jovens o papel de figuras históricas, animando o mercado e participando em diversas actividades culturais inspiradas no século XVI.
Além da exposição e venda de flores e frutos referidos na obra camoniana, o programa inclui vários momentos teatrais, música, animação de rua e iniciativas de divulgação da vida e obra do poeta, reforçando uma tradição que se mantém viva há quase três décadas.
A relação entre Constância e Camões está profundamente enraizada na identidade da vila, sendo essa ligação assinalada através de vários espaços dedicados ao poeta, como a Casa-Memória de Camões, construída no local onde o poeta terá vivido, o Monumento a Camões e o Jardim-Horto Camoniano, que reúne grande parte das plantas mencionadas na obra de Camões.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região