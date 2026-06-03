Pomonas Camonianas regressam a Constância para celebrar Camões

Constância volta a celebrar a sua ligação a Luís de Camões com a realização das XXIX Pomonas Camonianas, que decorrem nos dias 6, 7, 9 e 10 de Junho. O evento, integrado nas comemorações do Dia de Camões, tem como principal destaque o tradicional Mercado Quinhentista, inspirado nas referências às flores e frutos presentes na obra do poeta.

As Pomonas Camonianas evocam os tempos em que, segundo a tradição local, Camões terá vivido na vila e escrito parte da sua produção poética. Ao longo de quatro dias, o centro histórico transforma-se num cenário de época, com recriações históricas, poesia, música e danças quinhentistas. Os principais protagonistas da iniciativa voltam a ser os alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho, desde os jardins-de-infância ao ensino secundário. Com o apoio de professores, pais, encarregados de educação e funcionários das escolas, assumindo os jovens o papel de figuras históricas, animando o mercado e participando em diversas actividades culturais inspiradas no século XVI.

Além da exposição e venda de flores e frutos referidos na obra camoniana, o programa inclui vários momentos teatrais, música, animação de rua e iniciativas de divulgação da vida e obra do poeta, reforçando uma tradição que se mantém viva há quase três décadas.

A relação entre Constância e Camões está profundamente enraizada na identidade da vila, sendo essa ligação assinalada através de vários espaços dedicados ao poeta, como a Casa-Memória de Camões, construída no local onde o poeta terá vivido, o Monumento a Camões e o Jardim-Horto Camoniano, que reúne grande parte das plantas mencionadas na obra de Camões.