Cartaxo abre inscrições para férias desportivas e culturais de Verão

A Câmara Municipal do Cartaxo vai abrir inscrições para o programa de Férias Desportivas e Culturais, dirigido a crianças e jovens, que decorrerá entre 6 e 31 de Julho, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30. A iniciativa está organizada em quatro semanas de actividades e tem um custo de inscrição de 55,35 euros por semana, valor que inclui almoço e seguro. A participação está limitada a 100 crianças e jovens por semana.

As inscrições realizam-se exclusivamente online e decorrem em duas fases. A primeira está marcada para os dias 8 e 9 de Junho e permite a inscrição em apenas uma semana de actividades. A segunda fase decorre nos dias 15 e 16 de Junho, destinando-se ao preenchimento das vagas que ficarem disponíveis, podendo nessa altura ser feita inscrição em mais do que uma semana. A autarquia informa que as inscrições só serão consideradas válidas após confirmação do respectivo pagamento. O formulário estará disponível no site da Câmara Municipal do Cartaxo a partir das 9h00 do dia 8 de Junho.