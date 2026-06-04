Festival de Folclore leva tradições de norte a sul do país à Fajarda

O Rancho Folclórico da Fajarda promove, no dia 6 de Junho, a 42.ª edição do seu Festival de Folclore, iniciativa que vai reunir grupos oriundos de várias regiões do país no Parque de Merendas da localidade, no concelho de Coruche.

O espectáculo tem início marcado para as 21h30 e contará com a participação do grupo anfitrião, o Rancho Folclórico da Fajarda, representando o Ribatejo.

O cartaz integra ainda o Grupo Folclórico da Corredoura, de Guimarães, representante da região do Minho; o Rancho Regional de São Salvador da Folgosa, da Maia, ligado ao Douro Litoral; o Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines, de Silves, em representação do Algarve; e o Rancho Folclórico do Pego, de Abrantes, representando o Alto Ribatejo.

A iniciativa volta a juntar diferentes expressões do folclore nacional num encontro dedicado à preservação e divulgação das tradições populares portuguesas.