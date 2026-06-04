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Cultura | 04-06-2026 09:55

XII Mercado Medieval recria reinado de D. Sancho II em Vila Franca de Xira

XII Mercado Medieval recria reinado de D. Sancho II em Vila Franca de Xira
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Evento é organizado pelo Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de Xira este fim-de-semana.

Entre os dias 5 e 7 de Junho realiza-se a 12.ª edição do Mercado Medieval do CBEI em Vila Franca de Xira, um evento que promete transformar o burgo num cenário da Idade Média, com recriações históricas, cortejos, música, dança, espectáculos de fogo, falcoaria, oficinas temáticas e actividades para toda a família.
A iniciativa tem como tema central este ano o reinado de D. Sancho II de Portugal e envolve a participação de crianças, jovens, famílias, funcionários do CBEI, grupos de animação histórica e diversas entidades culturais. O programa arranca na sexta-feira, 5 de Junho, às 17h30, com uma arruada pelas ruas do mercado e Largo das Tavernas, protagonizada pelos Sons da Serra e Os Arlotes.
A abertura oficial do XII Mercado Medieval está marcada para as 19h00, com a leitura da Carta da Feira, cortejo inaugural protagonizado pelo Pré-Escolar do CBEI, animação musical dos Sons da Serra e o auto de abertura apresentado por Os Arlotes. Em simultâneo abrem as tendas e tavernas do mercado.
Ao longo da noite decorrem diversas animações, entre as quais “O Bode Ezequiel”, por Os Arlotes, actuações musicais dos Sons da Serra, a presença dos Arabinos – Encantadores de Serpentes e, já à meia-noite, o espectáculo “Fakyria”, que combina faquirismo e fogo. O encerramento do mercado acontece à 01h00.
Paralelamente ao mercado funciona a “Arraia Miúda”, espaço destinado ao público infantil, com jogos tradicionais, carrossel, falcoaria e quintinha.
Na sexta-feira, a área abre às 19h30, oferecendo ornatos corporais e uma oficina de fantoches e contadores de histórias baseada na peça “Dom Sancho II e o Reino em Sarilhos”, desenvolvida pela Escola Profissional Gustave Eiffel de Arruda dos Vinhos. O encerramento acontece às 22h30.
No sábado, 6 de Junho, a programação inicia-se às 11h30 com nova arruada pelo burgo, desta vez com Arraya D’Olos e Os Arlotes. As tavernas abrem ao meio-dia.
Ao longo da tarde e da noite sucedem-se atuações dos Arabinos, Ofício Gaiteiro, Os Arlotes e Arraya D’Olos. Um dos momentos altos acontece às 17h00 com o Cortejo Régio, que percorre o burgo com música, dança e personagens históricas, envolvendo crianças, jovens, familiares e funcionários do CBEI.
No domingo, 7 de junho, o mercado abre com uma arruada protagonizada pelas Valquírias e Os Arlotes.
Ao longo do dia decorrem actuações das Valquírias, Arraya D’Olos, Arabinos e Os Arlotes, incluindo animações como “O Bode Ezequiel” e “Os Caçadores de Fruta”.
A XII edição do Mercado Medieval aposta numa forte componente pedagógica e comunitária, envolvendo instituições educativas, grupos de animação histórica, músicos, bailarinos e associações culturais. Durante os três dias, visitantes de todas as idades poderão desfrutar de recriações medievais, cortejos, falcoaria, oficinas temáticas, jogos tradicionais, gastronomia e animação de rua, numa viagem ao tempo de D. Sancho II que promete transformar o burgo num autêntico cenário da Idade Média.

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