XMARKET CHILL promete fim de semana de compras e ambiente de verão em Vila Franca de Xira

O Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, recebe nos dias 6 e 7 de Junho mais uma edição do XMARKET, desta vez sob o conceito XMARKET CHILL, uma iniciativa que promete aliar compras, lazer e um ambiente descontraído a antecipar a chegada do verão. O mercado de charme indoor contará com a participação de 35 comerciantes e empreendedores do concelho, que irão apresentar uma oferta diversificada de vestuário, acessórios e produtos gourmet. A organização promete ainda novas marcas, talento local e várias surpresas para os visitantes.

Durante os dois dias do evento, o público poderá desfrutar de música e de uma experiência de compra diferenciada, num espaço emblemático da cidade, especialmente preparado para proporcionar momentos de convívio e descoberta. O XMARKET CHILL assinala a quinta edição do conceito XMARKET, criado em 2024 pela Câmara de Vila Franca de Xira com o objectivo de dinamizar e promover o comércio local. A última edição, o XMAS MARKET, realizada em Dezembro de 2025, atraiu cerca de 5.500 visitantes ao longo de três dias.

A iniciativa integra o Plano de Acção do projecto Bairro Comercial Digital – Vila Franca de Xira (BCD VFX), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é: Sábado, 6 de Junho, das 10h00 às 20h00 e no Domingo, 7 de Junho, das 10h00 às 18h00.