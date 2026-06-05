Cultura | 05-06-2026 15:20
“À Beira Rio” leva convívio e animação ao Rio da Fonte em Pontével no verão
foto ilustrativa
Primeiro evento decorre nos dias 6 e 7 de Junho pelas 18h00 com a Grande revelação do cartaz da Festa de Pontével de 2026.
A Associação “Os Quarentões 2026” vai promover o evento “À Beira Rio”, um espaço de convívio e animação e boa disposição junto ao Rio da Fonte, em Pontével, com comes e bebes e momentos de confraternização.
A iniciativa decorrerá em várias datas ao longo dos meses de junho, julho e agosto, com abertura do espaço a partir das 11h00. Entre os destaques está a revelação do cartaz da Festa de Pontével 2026, a 6 de junho, e o Dia do Quarentão, a 10 de junho, com jogos tradicionais.
O evento irá decorrer também nos dias 18 e 19 de Julho e 8 e 9 de Agosto com mais actividades e convívio para toda a população, com o objectivo de reforçar o espírito comunitário e a tradição local.
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