“À Beira Rio” leva convívio e animação ao Rio da Fonte em Pontével no verão

Primeiro evento decorre nos dias 6 e 7 de Junho pelas 18h00 com a Grande revelação do cartaz da Festa de Pontével de 2026.

A Associação “Os Quarentões 2026” vai promover o evento “À Beira Rio”, um espaço de convívio e animação e boa disposição junto ao Rio da Fonte, em Pontével, com comes e bebes e momentos de confraternização.

A iniciativa decorrerá em várias datas ao longo dos meses de junho, julho e agosto, com abertura do espaço a partir das 11h00. Entre os destaques está a revelação do cartaz da Festa de Pontével 2026, a 6 de junho, e o Dia do Quarentão, a 10 de junho, com jogos tradicionais.

O evento irá decorrer também nos dias 18 e 19 de Julho e 8 e 9 de Agosto com mais actividades e convívio para toda a população, com o objectivo de reforçar o espírito comunitário e a tradição local.