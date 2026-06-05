Borboletário Tropical de Constância celebra 13º aniversário

O Borboletário Tropical do Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, assinala hoje, 5 de Junho mais um aniversário, celebrando 13 anos de actividade dedicados à educação ambiental, à sensibilização para a biodiversidade e à divulgação do mundo das borboletas.

Para marcar a data, o município preparou um programa que se estende por dois dias e convida os visitantes a descobrir a natureza sob diferentes perspectivas. No dia 5 de Junho, pelas 20h00, realiza-se uma visita crepuscular ao borboletário, sob o tema “O que acontece quando o sol se põe?” e mais tarde, às 21h45, os participantes poderão observar o céu nocturno numa sessão de observação astronómica dedicada a planetas como Júpiter e Vénus, bem como a enxames, nebulosas e galáxias.

As comemorações prosseguem no dia 6 de Junho com a actividade “Exploradores da Natureza: Os Insectos do Parque”, dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos. A participação nas actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do email: parqueambiental@cm-constancia.pt.

Inaugurado em 2013, o Borboletário Tropical tem recebido milhares de visitantes ao longo dos anos, afirmando-se como um importante espaço de educação ambiental e de promoção da conservação da natureza no concelho de Constância.