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Cultura | 05-06-2026 19:08

Borboletário Tropical de Constância celebra 13º aniversário

Borboletário Tropical de Constância celebra 13º aniversário
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Programa inclui visita crepuscular, observação astronómica e uma iniciativa dedicada à descoberta dos insectos do Parque Ambiental de Santa Margarida.

O Borboletário Tropical do Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, assinala hoje, 5 de Junho mais um aniversário, celebrando 13 anos de actividade dedicados à educação ambiental, à sensibilização para a biodiversidade e à divulgação do mundo das borboletas.
Para marcar a data, o município preparou um programa que se estende por dois dias e convida os visitantes a descobrir a natureza sob diferentes perspectivas. No dia 5 de Junho, pelas 20h00, realiza-se uma visita crepuscular ao borboletário, sob o tema “O que acontece quando o sol se põe?” e mais tarde, às 21h45, os participantes poderão observar o céu nocturno numa sessão de observação astronómica dedicada a planetas como Júpiter e Vénus, bem como a enxames, nebulosas e galáxias.
As comemorações prosseguem no dia 6 de Junho com a actividade “Exploradores da Natureza: Os Insectos do Parque”, dirigida a crianças dos 4 aos 12 anos. A participação nas actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do email: parqueambiental@cm-constancia.pt.
Inaugurado em 2013, o Borboletário Tropical tem recebido milhares de visitantes ao longo dos anos, afirmando-se como um importante espaço de educação ambiental e de promoção da conservação da natureza no concelho de Constância.

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