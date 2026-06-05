As visitas de estudo e as acções de sensibilização ambiental e agroflorestal têm levado alunos de vários pontos do país a contactar de perto com o mundo rural, a conservação da natureza e as práticas de sustentabilidade.

Companhia das Lezírias recebeu perto de quatro mil alunos desde o início do ano

A Companhia das Lezírias recebeu 3.932 estudantes em visitas de estudo e acções de sensibilização ambiental e agroflorestal desde o início de 2026.

A maior exploração agrícola do país, situada em Samora Correia, recebeu desde Janeiro 1.073 alunos em visitas de estudo centradas nas suas várias áreas de actividade. Desse total, 844 estudantes frequentam o ensino secundário e 229 o ensino superior.

Segundo a Companhia das Lezírias, este programa educativo envolveu 19 escolas dos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Leiria, Évora e Porto, o que, para a empresa, demonstra o alcance nacional das iniciativas.

Além das visitas à exploração, o Espaço de Visitação e Observação de Aves desenvolveu este ano actividades dirigidas a 1.697 alunos de 13 municípios. Foram ainda promovidas acções nas próprias escolas, abrangendo mais 1.162 estudantes de oito concelhos da região.

O presidente da Companhia das Lezírias, Eduardo Oliveira e Sousa, afirma que a empresa quer continuar a assumir-se como “um parceiro de excelência para o ensino” em Portugal, proporcionando “um laboratório vivo e natural onde a teoria e a prática da sustentabilidade se encontram”.

“Enquanto maior exploração agrícola e florestal de Portugal, além da vasta produção, a nossa missão tem de passar também por aproximar a população ao campo e para alcançar esse desígnio é indispensável estabelecer uma relação muito próxima com os jovens, mostrando-lhes o campo e a vida no campo”, refere Eduardo Oliveira e Sousa.

A Companhia das Lezírias sublinha que pretende reforçar o seu papel na literacia das novas gerações, aproximando as escolas do mundo rural, da conservação da natureza e das boas práticas de sustentabilidade, através da consolidação de parcerias com o sector da educação.