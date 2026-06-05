uma parceria com o Jornal Expresso
05/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 05-06-2026 12:54

Feira do Livro de Tomar evoca Lopes-Graça a poucos passos da sua memória

Feira do Livro de Tomar evoca Lopes-Graça a poucos passos da sua memória
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

16.ª edição da Feira do Livro de Tomar prolonga-se até 14 de Junho, com um programa que junta autores, oficinas, música, ciência e uma homenagem especial a Fernando Lopes-Graça, nos 120 anos do nascimento do compositor tomarense.

A Feira do Livro de Tomar abriu portas na sexta-feira, 5 de Junho, no Complexo Cultural da Levada, com um programa que aposta na literatura, no encontro com autores e na valorização da memória cultural do concelho. A edição deste ano tem como um dos momentos mais simbólicos a evocação de Fernando Lopes-Graça, compositor, musicólogo e resistente antifascista nascido em Tomar há 120 anos. A homenagem ganha força acrescida pelo facto de Lopes-Graça ter nascido a poucas centenas de metros do recinto onde decorre o certame.
No domingo, 7 de Junho, Fausto Neves e Alexandre Branco Weffort apresentam duas obras dedicadas ao compositor tomarense: Em torno de Lopes-Graça – Pensamento, Resistência, Criação e A força da palavra em Fernando Lopes-Graça – Aspectos do pensamento político. A sessão propõe uma reflexão sobre uma das figuras maiores da cultura portuguesa do século XX, cuja obra cruzou criação artística, pensamento crítico e intervenção cívica. A 16.ª edição da Feira do Livro, que decorre até 14 de Junho, conta com a presença de vários nomes da literatura e da divulgação cultural. O escritor Rui Zink abre o ciclo de encontros literários esta sexta-feira, às 21h00, com a apresentação do romance Olga salva o mundo. No sábado, Marco Neves, professor universitário e divulgador de linguística, apresenta As raízes da Língua – A história de 50 palavras portuguesas, seguindo-se José Gameiro com o romance O outro. Também no domingo, Fernando Pinto do Amaral, poeta, ensaísta e antigo comissário do Plano Nacional de Leitura, participa numa sessão dedicada à sua obra Contos suicidas. Ao longo da semana, o programa inclui ainda apresentações de livros, conversas com autores, sessões de poesia, literatura infantil, história local, cibersegurança, numerologia, oficinas artísticas e actividades dinamizadas pelo Centro Ciência Viva de Tomar. O certame é organizado pelo município de Tomar e pela Livraria e Papelaria Nova, mantendo a parceria com a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, responsável pela exploração do espaço de bar durante o evento.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região