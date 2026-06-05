Festival Nacional de Gastronomia eleito Evento do Ano da Região Tejo

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém (FNG) foi distinguido com o prémio Evento do Ano da Região do Tejo, nos Prémios Regionais da Associação de Municípios Portugueses do Vinho - Região do Tejo 2026, no ano em que este Festival comemora o 45º aniversário. A distinção foi anunciada no dia 2 de Junho, na Casa do Brasil em Santarém, e garante também a passagem do evento à fase seguinte, onde vai representar o território, na corrida aos galardões de âmbito nacional. A AMPV justificou a atribuição do prémio “como sinal de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo contributo para a promoção da região”.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, considera um orgulho para Santarém ser distinguida por uma associação com o peso da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. “O Festival Nacional de Gastronomia fala por si. Tem a sua história. É o primeiro festival gastronómico do nosso país e é desde sempre e por isso, o mais antigo, e é desde a sua primeira edição, o mais transversal”, disse o autarca, vincando que os grandes eventos são uma arma muito importante da valorização do turismo, na região e em Santarém. “É por isso que também reafirmamos há vários anos que é determinante, o investimento que fazemos, nos grandes eventos. Vamos dar início agora ao Verão in Santarém, tivemos o Reino do Natal, as Cortes e Lendas, o Festival de Órgão de Santarém que também é ímpar do nosso território, entre muitas outras dinâmicas que acontecem no nosso território e que atraem milhares de pessoas a Santarém”, acrescentou.

Santarém recebeu também dois prémios, na categoria Associação, entregues à APRODER – Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo e à Escola Profissional Vale do Tejo “como sinal de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e do contributo para a promoção da região”.Na categoria de Confraria Gastronómica, Santarém também recebeu um dos prémios, entregue na subcategoria de Confraria Báquica; à Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo também “como sinal de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo contributo para a promoção da região.”