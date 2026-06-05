Irene Queiroga leva novo romance à Feira do Livro e prepara exposição em Santarém

Irene Queiroga, vice-directora dos Artistas Plásticos do Círculo Artur Bual, vai apresentar o seu segundo romance, “Contrabando e Suas Gerações”, no dia 7 de Junho, às 18h00, num pré-lançamento integrado na Feira do Livro. A obra tem, segundo a autora, uma forte ligação ao Ribatejo, cruzando memórias familiares, histórias inspiradas em factos verídicos, tradições tauromáquicas, arte e vivências humanas profundamente ligadas à identidade da região. Ainda na Feira do Livro, no dia 5 de Junho, Irene Queiroga estará no Espaço dos Pequenos Editores, pelas 18h00, para apresentar “Dois Desconhecidos, Dois Destinos”.Paralelamente, a autora prepara também a exposição inédita “Meu Templo Minha Alma”, marcada para 3 de Outubro, na Igreja da Misericórdia de Santarém. A mostra reunirá 10 artistas plásticos do Círculo Artur Bual. Irene Queiroga integra o projecto como artista e curadora, assumindo a iniciativa como um momento de grande simbolismo cultural para Santarém, ao juntar património, espiritualidade e arte contemporânea num espaço histórico de relevância.