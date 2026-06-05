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Cultura | 05-06-2026 12:55

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim celebram o seu arraial anual esta sexta-feira e sábado, 5 e 6 de Junho,

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim celebram o seu arraial anual esta sexta-feira e sábado, 5 e 6 de Junho,
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O arraial dos Bombeiros de Almeirim promete dois dias de festa popular com música, dança e convívio.

O arraial dos Bombeiros de Almeirim promete dois dias de festa popular com música, dança e convívio. A abertura do recinto está marcada para as 18h00 desta sexta-feira, seguindo-se o baile com Rui Pedro, o concerto dos Los Invictus e a actuação do DJ Johnny Q.
No sábado, o programa repete o formato com Silvino Jacinto, o tradicional corte do bolo e cantar de parabéns, e encerra com o DJ Reflexus.
O evento, organizado pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, é uma celebração que une tradição, música e solidariedade — o espírito ribatejano em pleno.

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