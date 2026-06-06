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Cultura | 06-06-2026 07:00

Santarém vai aderir à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago

Santarém vai aderir à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
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A decisão teve em conta a relevância estratégica do produto turístico “Caminhos de Santiago” para a valorização do território e para a promoção turística do concelho, onde passam por ano muitos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a adesão do município à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, bem como a autorização do pagamento da jóia de inscrição no valor de 500 euros e a quota anual no montante de 750 euros, e ainda a designação de um representante junto dessa estrutura. Podem ainda verificar-se encargos complementares, de natureza facultativa, designadamente a implementação e manutenção de sinalética; estudos técnicos e patrimoniais; acções de promoção e comunicação; e melhoria de infraestruturas de apoio ao peregrino.

A decisão teve em conta a relevância estratégica do produto turístico “Caminhos de Santiago” para a valorização do território e para a promoção turística do concelho, onde passam por ano muitos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela. Conforme se lê na proposta, o município de Santarém tem vindo a desenvolver iniciativas de valorização do produto turístico “Caminhos de Santiago”, nomeadamente através da colaboração com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo na estruturação da oferta turística associada aos itinerários jacobeus no território.

“O fenómeno das peregrinações a Santiago de Compostela tem registado um crescimento significativo nos últimos anos, constituindo actualmente um dos principais produtos turísticos de natureza cultural e religiosa na Europa. Neste contexto, a integração do município de Santarém na Federação Portuguesa do Caminho de Santiago permitirá reforçar a visibilidade do concelho, valorizar o património histórico, cultural e religioso existente no território e consolidar o posicionamento do município no âmbito do turismo cultural e religioso”, acrescenta a proposta apresentada na última reunião do executivo.

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