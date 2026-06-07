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Cultura | 07-06-2026 07:00

Amigos do Passeio Clássico festejam aniversário nas Fontainhas

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A Associação APC – Amigos do Passeio Clássico, sediada em Fontainhas, Santarém, vai festejar o 8º aniversário nos dias 19 e 20 de Junho, com muita animação.

A Associação APC – Amigos do Passeio Clássico, sediada em Fontainhas, Santarém, vai festejar o seu 8º aniversário nos dias 19 e 20 de Junho, num fim de semana de convívio, amizade e celebração entre sócios, amigos e apaixonados pelo espírito motard e clássico. O evento conta com várias novidades e momentos especiais ao longo do evento, não faltando um passeio pela cidade no dia 20, sábado, antes do almoço comemorativo. Barbearia, tatuagens, petiscos e animação musical nos dois dias com diversas propostas também fazem parte do programa.

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