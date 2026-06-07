Amigos do Passeio Clássico festejam aniversário nas Fontainhas

A Associação APC – Amigos do Passeio Clássico, sediada em Fontainhas, Santarém, vai festejar o seu 8º aniversário nos dias 19 e 20 de Junho, num fim de semana de convívio, amizade e celebração entre sócios, amigos e apaixonados pelo espírito motard e clássico. O evento conta com várias novidades e momentos especiais ao longo do evento, não faltando um passeio pela cidade no dia 20, sábado, antes do almoço comemorativo. Barbearia, tatuagens, petiscos e animação musical nos dois dias com diversas propostas também fazem parte do programa.