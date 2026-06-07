Fados e sardinhada na Sociedade Recreativa Operária em Santarém

O pátio da Sociedade Recreativa Operária, em Santarém, recebe na noite de 13 de Junho o evento “Arraial Popular – Sardinhada & Fados”, uma iniciativa que pretende celebrar os santos populares através da gastronomia, da música e do convívio entre gerações.

O pátio da Sociedade Recreativa Operária, em Santarém, recebe na noite de 13 de Junho o evento “Arraial Popular – Sardinhada & Fados”, uma iniciativa que pretende celebrar os santos populares através da gastronomia, da música e do convívio entre gerações. O programa, segundo a organização, alia a tradicional sardinhada a uma noite de fados ao vivo, num ambiente inspirado nos arraiais populares portugueses. A actuar vai estar o fadista Tomás Martins, acompanhado por Nuno Ezequiel na guitarra portuguesa e Cajé Garcia na viola. A entrada custa 20 euros e inclui sardinha à discrição, bebidas, saladas, café e animação musical ao vivo.