Cultura | 07-06-2026 15:00
Fados e sardinhada na Sociedade Recreativa Operária em Santarém
foto ilustrativa - foto dr
O pátio da Sociedade Recreativa Operária, em Santarém, recebe na noite de 13 de Junho o evento “Arraial Popular – Sardinhada & Fados”, uma iniciativa que pretende celebrar os santos populares através da gastronomia, da música e do convívio entre gerações.
O pátio da Sociedade Recreativa Operária, em Santarém, recebe na noite de 13 de Junho o evento “Arraial Popular – Sardinhada & Fados”, uma iniciativa que pretende celebrar os santos populares através da gastronomia, da música e do convívio entre gerações. O programa, segundo a organização, alia a tradicional sardinhada a uma noite de fados ao vivo, num ambiente inspirado nos arraiais populares portugueses. A actuar vai estar o fadista Tomás Martins, acompanhado por Nuno Ezequiel na guitarra portuguesa e Cajé Garcia na viola. A entrada custa 20 euros e inclui sardinha à discrição, bebidas, saladas, café e animação musical ao vivo.
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