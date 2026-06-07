Sala de Leitura Bernardo Santareno com horário alargado na fase de exames

A Câmara de Santarém decidiu alargar o horário de funcionamento da Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, durante a primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário e também do ensino superior, com o objectivo de apoiar os estudantes nesse período exigente do seu percurso académico. A medida vigora entre os dias 8 e 25 de Junho, em que o espaço estará aberto todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, entre as 9h30 e as 23h00.

O município explica que esta decisão surge em resposta à elevada procura registada por parte dos jovens, nomeadamente alunos do 11.º e 12.º anos dos agrupamentos escolares da cidade e estudantes universitários, que encontram nesse espaço condições adequadas para a preparação dos exames.

A Câmara de Santarém informa ainda que está, juntamente com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a estudar a cedência da actual delegação de Santarém do IPDJ à autarquia. No horizonte está a possibilidade de desenvolver naquele local o projecto de uma sala de estudo, enquadrando também outros serviços públicos ligados ao desporto e à juventude.