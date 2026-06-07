Vila Franca de Xira recebe musical “O Jardim da Bicharada”

O Ateneu Artístico Vilafranquense apresenta, no sábado, 13 de Junho, pelas 18h00, o musical “O Jardim da Bicharada”, um espectáculo original que promete encantar públicos de todas as idades através de uma combinação de música, dança, teatro e imaginação.

Inspirado em composições musicais de Carlos Garcia, o espectáculo transporta os espectadores para um universo mágico onde um grupo de crianças descobre um jardim encantado habitado por personagens divertidas, animais musicais e histórias repletas de emoção, humor e fantasia. Ao longo da viagem o público irá encontrar borboletas dançantes, um caracol sábio, cigarras e formigas com importantes lições para partilhar, rouxinóis apaixonados e um grilo cheio de ritmo.

A produção reúne em palco cerca de uma centena de participantes, entre os elementos do Coro Infantil, Coro Juvenil e Coro Adulto do Ateneu Artístico Vilafranquense, a Orquestra Juvenil, alunos de Danças Urbanas, músicos e cantores convidados. Os bilhetes custam 8 euros.