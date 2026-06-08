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Cultura | 08-06-2026 07:00

ABEI esgota Ateneu Artístico Vilafranquense com três noites de talento, magia e emoção

ABEI esgota Ateneu Artístico Vilafranquense com três noites de talento, magia e emoção
Foto ABEI
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Os musicais “Aladino”, “Alice no País das Maravilhas” e “Teen Beach Movie” transportaram os espectadores para universos cheios de fantasia, cor e imaginação, através de actuações marcadas pela energia, entusiasmo e talento dos jovens artistas.

A ABEI – Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira voltou a conquistar o público e esgotou o auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense durante três noites consecutivas de espectáculos musicais, que reuniram centenas de familiares, amigos e membros da comunidade educativa.
Os musicais “Aladino”, “Alice no País das Maravilhas” e “Teen Beach Movie” transportaram os espectadores para universos cheios de fantasia, cor e imaginação, através de actuações marcadas pela energia, entusiasmo e talento dos jovens artistas.
Dinamizados pelas turmas do 1.º ciclo da Escola e Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos, os espectáculos reflectiram meses de preparação e dedicação por parte dos alunos, professores e equipas educativas. Cada apresentação foi construída ao longo do ano lectivo, transformando o palco num espaço privilegiado de aprendizagem, criatividade e expressão artística.
Mais do que simples apresentações, os musicais constituíram uma importante ferramenta pedagógica, permitindo às crianças desenvolver competências fundamentais como a autoconfiança, a comunicação, o trabalho em equipa e a capacidade de expressão, contribuindo para o seu crescimento pessoal e académico.
Para Sancha Menino, estes momentos assumem um significado especial. “Estes espectáculos representam muito mais do que um momento artístico. São o culminar de meses de trabalho, dedicação e aprendizagem, durante os quais as crianças desenvolvem competências que as acompanharão ao longo da vida”, sublinhou, citada em comunicado pela instituição.
Também Miguel Branco, presidente da ABEI, destacou o papel da arte na educação. “Acreditamos que a educação também se faz através da arte. O teatro, a música e a dança ajudam as crianças a ganhar confiança, a trabalhar em equipa e a descobrir todo o seu potencial”, notou.

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