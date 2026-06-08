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Cultura | 08-06-2026 21:00

Arraial no Lar de Santo António em Santarém

Arraial no Lar de Santo António em Santarém
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O Lar de Santo António da Cidade de Santarém vai organizar um arraial no dia 13 de Junho, a partir das 19h00, nas suas instalações, no centro histórico de Santarém.

O Lar de Santo António da Cidade de Santarém vai organizar um arraial no dia 13 de Junho, a partir das 19h00, nas suas instalações, no centro histórico de Santarém. É uma ocasião festiva, aberta à comunidade mediante uma contribuição solidária de 15 ‘manjericos’, onde se pretende celebrar com alegria e partilha os valores de uma instituição há mais de 150 anos ao serviço da comunidade. O jantar inclui entradas variadas, caldo verde, sardinhas assadas e febras no pão.

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