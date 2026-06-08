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Cultura | 08-06-2026 16:41

"Cartas de Longe" é apresentado em Alcanena no próximo dia 11, às 17 horas

"Cartas de Longe" é apresentado em Alcanena no próximo dia 11, às 17 horas
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Luís Duarte Melo apresenta mais um dos seus livros que recuperam textos antigos que contam uma parte da nossa história colectiva.

Depois de estudar a obra etnográfica que Francisco Serra Frazão dedicou às comunidades do Ribatejo, Luís Duarte Melo revela agora um novo conjunto de textos.
“Cartas de Longe” reúne as crónicas que Serra Frazão publicou no jornal “O Riomaiorense” entre 1914 e 1920, período em que foi administrador colonial em Angola e professor na Horta, nos Açores.
Os escritos, que dão corpo a mais um volumoso livro, constituem um dos mais importantes conjuntos documentais sobre a biografia de Serra Frazão nesse período, cruzando crónicas de viagem, política, administração colonial e estudo etnográfico.
A apresentação do livro é dia 11 de junho, às 17 horas, na Biblioteca de Alcanena. Luís Duarte Melo, responsável pela edição, organização e notas do livro, vai estar presente para explicar a todos os interessados a forma de descobrir melhor o valioso documento literário e histórico, prometendo explicar e sublinhar como o seu contributo é importante para a preservação da nossa memória coletiva.

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