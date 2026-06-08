Rancho da Glória do Ribatejo celebra 70 anos com tarde de folclore e convívio

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo vai comemorar o seu 70.º aniversário no dia 13 de Junho, numa celebração que pretende juntar a comunidade, elementos actuais e antigos da associação, entidades e representantes de várias associações.

A instituição, de utilidade pública, tem origem em 1956 e preparou para este ano um conjunto de actividades integradas nas comemorações dos seus 70 anos. Segundo a associação, a data pretende valorizar o contributo das pessoas que, ao longo das últimas décadas, ajudaram a construir a história do rancho.

O programa tem início às 16h00, com um momento de folclore que contará com a participação do Rancho Folclórico “Os Camponeses de Santana do Mato” e do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo.

Segue-se, às 17h00, a entrega de diplomas a todos os elementos actuais e antigos. A comemoração termina pelas 18h30, com um lanche ajantarado e convívio.

A direcção do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo considera a iniciativa “um momento único na vida da associação e da comunidade a que pertence”.